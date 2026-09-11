मेरठ: सरधना में तमंचा लेकर घूम रहे युवक का वीडियो वायरल, पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा
मेरठ के सरधना के नवाबगढ़ी गांव में तमंचा लेकर घूम रहे युवक का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने आरोपी अयान के खिलाफ आयुध अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया।
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मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के नवाबगढ़ी गांव में तमंचा लेकर घूम रहे एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सामने आया। वीडियो में एक युवक दूसरे युवक को पकड़े हुए दिखाई दे रहा है और उसके पास देसी तमंचा नजर आ रहा है।
पुलिस के अनुसार, वीडियो आठ सितंबर का है। मामले में आरोपी के खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
टोकने पर हुई कहासुनी, तमंचा दिखाई दिया
पुलिस के मुताबिक, नवाबगढ़ी निवासी अयान (19) आठ सितंबर को गांव में आरिफ (38) के घर के सामने घूम रहा था। आरिफ ने उसे वहां घूमने को लेकर टोका तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई।
आरोप है कि अयान ने आरिफ के साथ गाली-गलौज की। इसके बाद आरिफ ने उसे पकड़ लिया। इसी दौरान उसकी जींस में तमंचा लगा दिखाई दिया। आरिफ ने उससे तमंचा लेकर घूमने का कारण पूछा।
लोगों ने बनाया वीडियो, पुलिस को दी सूचना
मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया। इसके बाद आरिफ ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अयान को थाने ले गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की और उसे जेल भेज दिया।
सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद फिर चर्चा में आया मामला
घटना का वीडियो स्थानीय सोशल मीडिया समूहों में वायरल होने के बाद मामला दोबारा चर्चा में आ गया। वीडियो में मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही है।
करीब 20 दिन पहले भी हुई थी कहासुनी
स्थानीय लोगों के बीच चर्चा है कि अयान और आरिफ के बीच करीब 20 दिन पहले भी किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। हालांकि इस संबंध में पुलिस की ओर से अलग से कोई पुष्टि नहीं की गई है।