मेरठ: सरधना में तमंचा लेकर घूम रहे युवक का वीडियो वायरल, पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा

लोगों ने बनाया वीडियो, पुलिस को दी सूचना

मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया। इसके बाद आरिफ ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अयान को थाने ले गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की और उसे जेल भेज दिया।



सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद फिर चर्चा में आया मामला

घटना का वीडियो स्थानीय सोशल मीडिया समूहों में वायरल होने के बाद मामला दोबारा चर्चा में आ गया। वीडियो में मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही है।



करीब 20 दिन पहले भी हुई थी कहासुनी

स्थानीय लोगों के बीच चर्चा है कि अयान और आरिफ के बीच करीब 20 दिन पहले भी किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। हालांकि इस संबंध में पुलिस की ओर से अलग से कोई पुष्टि नहीं की गई है।