{"_id":"6aa3b391e3e32de24005feb0","slug":"video-meerut-kamla-devi-international-school-students-visit-amar-ujala-learn-how-a-newspaper-is-produced-and-printed-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"हिंदी हेडलाइन: मेरठ में कमला देवी इंटरनेशनल स्कूल के छात्र-छात्राओं ने किया अमर उजाला का भ्रमण, जाना अखबार कैसे बनता और छपता है","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हिंदी हेडलाइन: मेरठ में कमला देवी इंटरनेशनल स्कूल के छात्र-छात्राओं ने किया अमर उजाला का भ्रमण, जाना अखबार कैसे बनता और छपता है
मेरठ के कंकरखेड़ा स्थित कमला देवी इंटरनेशनल स्कूल के छात्र-छात्राओं ने अमर उजाला कार्यालय पहुंचकर अखबार बनने और छपने की प्रक्रिया की जानकारी ली। इस दौरान विद्यार्थियों ने जाना कि समाचारों के संकलन से लेकर अखबार के प्रकाशन और छपाई तक की प्रक्रिया किस तरह पूरी होती है।
भ्रमण के दौरान छात्र-छात्राओं के साथ अध्यापिका अंजलि चौहान और दीपिका सिंह भी शामिल रहीं। विद्यार्थियों ने अखबार की कार्यप्रणाली को समझने में रुचि दिखाई।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।