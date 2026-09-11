मेरठ में हैप्पी विमेंस क्लब ने मनाई जन्माष्टमी, राधा-कृष्ण के रूप में सजीं सदस्य; भजनों पर किया नृत्य

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मेरठ के जादूगर कोठी, लालकुर्ती स्थित मेसोनिक लॉज में हैप्पी विमेंस क्लब की ओर से जन्माष्टमी पर्व मनाया गया। इस दौरान क्लब की सदस्य राधा-कृष्ण के स्वरूप में सजीं और अलग-अलग वेशभूषा में नृत्य प्रस्तुत किया। सदस्यों ने राधा-कृष्ण के भजनों पर जमकर नृत्य किया और उत्सव का आनंद लिया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं में खासा उत्साह दिखाई दिया और सभी ने मिलकर जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया।

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