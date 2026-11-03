{"_id":"6ae98a0c7c4da76bdb06bb71","slug":"video-meerut-farmers-stage-a-sit-in-at-the-meerut-development-authority-premises-a-hookah-is-lit-up-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: मेरठ विकास प्राधिकरण परिसर में किसानों का धरना, गुड़गुड़ाया हुक्का","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ विकास प्राधिकरण परिसर में संयुक्त किसान संघर्ष समिति का धरना देर रात तक जारी रहा। धरने पर बैठे किसानों ने वहीं चूल्हा जलाकर खाना बनाया और एक साथ बैठकर खाया। रात के समय हुक्का गुड़गुड़ाते हुए किसान अपनी मांगों पर चर्चा करते नजर आए। किसानों ने कहा कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

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