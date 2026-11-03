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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Weather in West UP: Smog in the morning; drop in temperature leads to colder mornings and evenings

वेस्ट यूपी का मौसम: दिन निकलते ही छाया स्मॉग, तापमान गिरने से सुबह-शाम ठंड बढ़ी, इतना रहा एक्यूआई

Tue, 03 Nov 2026 10:25 AM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Tue, 03 Nov 2026 10:25 AM IST
सार

Meerut News: मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत की हवा में मंगलवार को मामूली सुधार दर्ज किया गया। सुबह-शाम ठंड का असर बढ़ रहा है। वहीं रात में लोगों ने गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। 

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Weather in West UP: Smog in the morning; drop in temperature leads to colder mornings and evenings
सुबह छाए स्मॉग के बीच गुजरते लोग। सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मंगलवार को मेरठ की हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार दर्ज किया गया। सुबह 10 बजे मेरठ का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 169 रिकॉर्ड किया गया, जबकि बागपत का एक्यूआई 185 दर्ज हुआ। मुजफ्फरनगर की हवा भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। हालांकि प्रदूषण से अभी पूरी तरह राहत नहीं मिली है। सुबह के समय वातावरण में धुंध के साथ स्मॉग का असर भी दिखाई दिया।
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 मौसम में लगातार बदलाव के चलते रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी है। न्यूनतम तापमान कम होने से सुबह और शाम के समय ठंड का असर बढ़ने लगा है। सुबह के समय हल्की धुंध और स्मॉग के कारण वातावरण में धुंधलापन दिखाई दे रहा है। दिन में धूप निकलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिल रही है, लेकिन सूर्यास्त के बाद तापमान गिरने से ठंडक बढ़ जाती है। मौसम में आ रहे इस बदलाव के कारण लोगों को दिन और रात के तापमान में अंतर महसूस हो रहा है।
 
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मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले दिनों में रात के तापमान में और गिरावट आने से ठंड का असर बढ़ सकता है। सुबह और शाम के समय ठंडक बनी रहने की संभावना है। वहीं, हवा की गति और मौसम की परिस्थितियों के अनुसार वायु प्रदूषण के स्तर में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। फिलहाल एनसीआर की हवा की गुणवत्ता में बड़े सुधार के आसार कम हैं।

एक दिन पहले ये था हाल
सोमवार को बागपत का एक्यूआई 357 पर पहुंच गया था। वहीं मेरठ में 327 और गाजियाबाद में 281 एक्यूआई दर्ज किया गया था।
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