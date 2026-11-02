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मेरठ: नौचंदी थाने से हथकड़ी खोलकर भाग गया चोरी का आरोपी, लघुशंका के बहाने पुलिसकर्मियों को दिया चकमा

Mon, 02 Nov 2026 01:48 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Mon, 02 Nov 2026 01:48 PM IST
सार

अरशद उर्फ जोजो चोरी के मामले में वांछित था। पुलिस उसे पकड़कर थाने ले आई थी। उसने हथकड़ी खोली और लघुशंका का बहाना बनाकर बाहर निकल आया। इसके बाद वह पुलिस को चमका देकर भाग गया। 

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Meerut: Theft suspect escapes from Nauchandi police station after freeing himself from handcuffs
पुलिस कर रही तलाश। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नौचंदी थाने में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए चोरी के मामले में वांछित आरोपी हथकड़ी खोलकर फरार हो गया। आरोपी सोमवार सुबह लघुशंका करने के बहाने बाहर निकला था। इसी दौरान वह पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भाग निकला। थाने से आरोपी के भागने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कई थानों की पुलिस को उसकी तलाश में लगाया गया है। आरोपी की पहचान अरशद उर्फ जोजो के रूप में हुई है। 
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एसपी सिटी विनायक भोपाल भोसले ने बताया कि आरोपी अरशद उर्फ जोजो चोरी के मामले में वांछित चल रहा था। पुलिस उसे पकड़कर नौचंदी थाने लेकर आई थी। सोमवार सुबह आरोपी ने लघुशंका जाने की बात कही। इस पर पुलिसकर्मी उसे लेकर बाहर निकले। इसी दौरान आरोपी ने मौका पाकर हथकड़ी खोल ली और पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भाग गया। पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा किया, लेकिन वह हाथ नहीं आया। 
 
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थाने से आरोपी के भागने की जानकारी अधिकारियों तक पहुंची तो पुलिस टीमों को अलर्ट कर दिया गया। नौचंदी समेत आसपास के कई थानों की पुलिस को उसकी तलाश में लगाया गया है। संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि आरोपी के भागने की दिशा का पता लगाया जा सके। थाने से आरोपी के फरार होने के मामले में पुलिस की लापरवाही भी सवालों के घेरे में है।

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