मेरठ: नौचंदी थाने से हथकड़ी खोलकर भाग गया चोरी का आरोपी, लघुशंका के बहाने पुलिसकर्मियों को दिया चकमा

थाने से आरोपी के भागने की जानकारी अधिकारियों तक पहुंची तो पुलिस टीमों को अलर्ट कर दिया गया। नौचंदी समेत आसपास के कई थानों की पुलिस को उसकी तलाश में लगाया गया है। संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि आरोपी के भागने की दिशा का पता लगाया जा सके। थाने से आरोपी के फरार होने के मामले में पुलिस की लापरवाही भी सवालों के घेरे में है।