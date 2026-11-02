मेरठ: संगीत सोम का बयान, हमने वो दौर भी देखा है जब मुलायम सिंह यादव से हाथ मिलाता था अतीक अहमद का कुत्ता
सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम ने दिवाली मिलन समारोह में कहा कि योगी की सरकार में कानून व्यवस्था चुस्त है। योगी सरकार को कोई नहीं हटा सकता। चुनाव के बाद बचे अपराधियों पर भी कार्रवाई होगी।
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भाजपा के पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम ने दिवाली मिलन समारोह में सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अतीक अहमद और मुलायम सिंह यादव का जिक्र करते हुए कहा कि हमने वह दौर भी देखा है, जब अतीक का कुत्ता मुलायम सिंह यादव से हाथ मिलाता था। उन्होंने योगी सरकार की कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश में मौजूदा सरकार को कोई नहीं हटा सकता। चुनाव के बाद बचे हुए अपराधियों का भी सफाया होगा।
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