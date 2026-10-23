{"_id":"6adb507ee53b88388606d935","slug":"video-meerut-enthusiasm-seen-among-female-teachers-for-voting-at-kailash-prakash-sports-stadium-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में मतदान के लिए शिक्षिकाओं में दिखा उत्साह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ: कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में मतदान के लिए शिक्षिकाओं में दिखा उत्साह

Mohd Mustakim

Updated Fri, 23 Oct 2026 05:48 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 05:48 PM IST







Link Copied



कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में शिक्षक व स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए मतदान शुक्रवार को किया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्साह के साथ पहुंचे। ... और पढ़ें

विज्ञापन