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मेरठ: जिला स्तरीय पैरा एथलीट खेल प्रतियोगिता शुरू, डीएम ने किया उद्घाटन

मेरठ ब्यूरो

Updated Sat, 29 Aug 2026 12:36 PM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 12:36 PM IST







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कैलाश प्रकाश स्टेडियम में जिला पैरा खेल संघ द्वारा जिला स्तरीय पैरा एथलीट खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के उद्घाटन के मौके पर जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने खिलाड़ियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल को आगे बढ़ाने के लिए अन्य लोगों को भी मदद करनी चाहिए। ... और पढ़ें

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