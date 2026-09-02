{"_id":"6a9830ad78747ebd41043285","slug":"meerut-forced-to-marry-the-accused-case-registered-against-nine-people-2026-09-02","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मेरठ: 13 साल की किशोरी से दुष्कर्म, दबाव डालकर करा दिया आरोपी से निकाह, दोनों के परिजनों समेत नौ पर रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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मेरठ के खरखौदा स्थित एक गांव में नाबालिग के साथ पहले दुष्कर्म और बाद में दबाव बनाकर निकाह कराने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अब अपने पति पर भी उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। थाने पर दर्ज कराई रिपोर्ट में पीड़िता ने वर्ष 2025 से लेकर 23 अगस्त 2026 तक का पूरा घटनाक्रम बताया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

पीड़िता के अनुसार, उसकी उम्र 2025 में करीब 13 वर्ष थी। उसके पिता घर पर नहीं रहते थे। वह अपनी मां के साथ थाना खरखौदा क्षेत्र के एक गांव में नाना के घर रह रही थी। इसी दौरान गांव निवासी एक युवक की उस पर बुरी नजर थी। आरोप है कि सात अक्तूबर 2025 को सुबह करीब 10 बजे पीड़िता की मां मजदूरी के लिए गई थी। घर पर अकेली पाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।



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पीड़िता ने घटना के बारे में अपनी मां को बताया। मां ने जब आरोपी युवक, उसके पिता और ताऊ से शिकायत की तो उन्होंने मामले को दबाने के लिए निकाह कराने की बात कही। परिवार को सामाजिक बदनामी का भय दिखाते हुए कहा गया कि आरोपी से पीड़िता निकाह कर दिया जाएगा। हालांकि, पीड़िता के नाबालिग होने के कारण तत्काल निकाह से इंकार किया और उसके बालिग होने पर निकाह कराने की बात कही गई।



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