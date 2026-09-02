अंकित बालियान की तेरहवीं में पहुंचे कई नेता, सुरेश राणा बोले- सरकार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं

अंकित हत्याकांड पर गरमाई सियासत, सपा विधायक पंकज मलिक ने सरकार पर साधा निशाना

हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड को लेकर अब सियासत भी गरमा गई है। शामली के गांव बंतीखेड़ा पहुंचे समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक ने अंकित के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और न्याय की मांग की।



परिजनों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में पंकज मलिक ने पुलिस और प्रशासन से मामले में सख्त कार्रवाई करने की अपील की। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जीरो टॉलरेंस और बुलडोजर कार्रवाई की बातें की जाती थीं, लेकिन इसके बावजूद दिनदहाड़े ऐसी घटना हो गई।



सपा विधायक ने कहा कि सरकार को सबसे पहले अंकित बालियान के परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। इसके बाद वाहवाही लूटने का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्रवाई केवल अंकित के लिए नहीं, बल्कि उन सभी नौजवानों के लिए जरूरी है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी पहचान बनाना चाहते हैं।



उन्होंने कहा कि अंकित हत्याकांड में ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भविष्य में कोई भी अपराधी इस तरह की वारदात को अंजाम देने के बारे में सोच भी न सके। पुलिस को हत्याकांड से जुड़े सभी लोगों तक पहुंचकर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।