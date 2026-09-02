{"_id":"6a9864189f81a44d920d63d5","slug":"ccsu-second-merit-list-for-llb-on-september-5-admission-process-begins-on-the-7th-2026-09-02","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सीसीएसयू: एलएलबी की दूसरी मेरिट 5 सितंबर को, आरक्षण का भी रखा जाएग ध्यान; 7 से प्रवेश प्रक्रिया शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए तीन वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया शुरू की है। विश्वविद्यालय ने दूसरी वरीयता सूची जारी करने की समय-सारणी घोषित की है। परिसर विभाग और संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित किए जाएंगे। दूसरी वरीयता सूची में शामिल अभ्यर्थियों के प्रवेश सात और आठ सितंबर को पूरे होंगे।

विश्वविद्यालय के प्रवेश समन्वयक के निर्देशों के अनुसार, एलएलबी प्रवेश के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों का विवरण समर्थ पोर्टल से डाउनलोड होगा। यह डाउनलोड तीन और पांच सितंबर को किया जाएगा। इसके आधार पर निर्धारित सीटों के सापेक्ष दूसरी वरीयता सूची तैयार होगी। मेरिट बनाते समय आरक्षण के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नियमों का पालन होगा। इसमें अन्य राज्य कोटे का भी ध्यान रखा जाएगा। विश्वविद्यालय ने सभी इच्छुक अभ्यर्थियों के प्रवेश आठ सितंबर तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।



विज्ञापन

विज्ञापन

मेरिट का आधार और वेटेज

एलएलबी प्रवेश के लिए योग्यता क्रम तय करते समय अभ्यर्थी के तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि वाले स्नातक या दो वर्षीय परास्नातक पाठ्यक्रम में अधिक प्रतिशत अंक मेरिट का आधार होंगे। अभ्यर्थियों को मिलने वाले निर्धारित वेटेज भी मेरिट में जोड़े जाएंगे। इनमें वार्ड कोटा, एनसीसी/एनएसएस और सीसीएसयू से स्नातक करने जैसे वेटेज शामिल हैं। पंजीकृत अभ्यर्थियों के परास्नातक अंक एक्सेल शीट में ''अन्य योग्यता-1'' से ''अन्य योग्यता-5'' तक के कॉलम में दर्ज हैं। महाविद्यालयों को मेरिट बनाते समय इन अंकों का संज्ञान लेने को कहा गया है।



विज्ञापन