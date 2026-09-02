यूपी: सहारनपुर के पीएनबी की करेंसी चेस्ट में 17 करोड़ के जाली नोट मामले की आंच मेरठ पहुंची, हेड ऑफिस में जांच

सहारनपुर में पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट में करीब 17 करोड़ रुपये के जाली नोट मिलने के बाद जांच का दायरा बढ़ गया है। इस मामले में बुधवार को मेरठ बाईपास स्थित वेदव्यासपुरी के पीएनबी हेड ऑफिस का मुख्य द्वार बंद कर शाम तक विभिन्न पहलुओं की जांच की गई। इस दौरान ज्यादातर अधिकारियों ने किसी से भी मिलने से इन्कार कर दिया।

पूरे मामले में अधिकारियों ने चुप्पी साथ रखी है। मुख्यालय में आने वाले लोगों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पीएनबी हेड ऑफिस की शाखा में सुबह ही जांच शुरू हो गई। इस संबंध में पंजाब नेशनल बैंक के जीएम अजय कुमार टिबरेवाल के कार्यालय ने किसी भी तरह की जानकारी देने से इन्कार कर दिया। अलबत्ता उनके पीए सचिन बिश्नोई का कहना था कि सहारनपुर से संबंधित जांच की सभी जानकारी सहारनपुर से ही दी जा सकती है। मेरठ स्थित हेड ऑफिस के पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

