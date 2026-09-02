यूपी: सहारनपुर के पीएनबी की करेंसी चेस्ट में 17 करोड़ के जाली नोट मामले की आंच मेरठ पहुंची, हेड ऑफिस में जांच
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Wed, 02 Sep 2026 11:51 PM IST
सार
Meerut News: मेरठ के पीएनबी हेड ऑफिस में बुधवार को आला अधिकारी पहुंचे। दिन भर मुख्य द्वार बंद रहा। शाम तक जांच चलती रही। यहां अधिकारी किसी से मिले भी नहीं। मुख्यालय पर आने वाले लोगों पर भी निगरानी रही।
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विस्तार
सहारनपुर में पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट में करीब 17 करोड़ रुपये के जाली नोट मिलने के बाद जांच का दायरा बढ़ गया है। इस मामले में बुधवार को मेरठ बाईपास स्थित वेदव्यासपुरी के पीएनबी हेड ऑफिस का मुख्य द्वार बंद कर शाम तक विभिन्न पहलुओं की जांच की गई। इस दौरान ज्यादातर अधिकारियों ने किसी से भी मिलने से इन्कार कर दिया।
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पूरे मामले में अधिकारियों ने चुप्पी साथ रखी है। मुख्यालय में आने वाले लोगों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पीएनबी हेड ऑफिस की शाखा में सुबह ही जांच शुरू हो गई। इस संबंध में पंजाब नेशनल बैंक के जीएम अजय कुमार टिबरेवाल के कार्यालय ने किसी भी तरह की जानकारी देने से इन्कार कर दिया। अलबत्ता उनके पीए सचिन बिश्नोई का कहना था कि सहारनपुर से संबंधित जांच की सभी जानकारी सहारनपुर से ही दी जा सकती है। मेरठ स्थित हेड ऑफिस के पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।
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पीएनबी से जुड़े सूत्रों के अनुसार, एक जिले की चेस्ट में ढाई करोड़ रुपये से लेकर 50 करोड़ तक की रकम हो सकती है। ऐसे में सहारनपुर की चेस्ट से जुड़े मामले की जांच का दायरा बड़ा होने के कारण इसके लंबे समय तक चलने की संभावना जताई जा रही है। जांच में मेरठ ही नहीं, दिल्ली सहित अन्य जिलों के अधिकारी अपने-अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं।
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