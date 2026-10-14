{"_id":"6acfbf8b6a2e86549f07d445","slug":"video-meerut-devotees-performed-the-aarti-of-lord-shri-ram-during-the-ramlila-performance-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: रामलीला मंचन के दौरान श्रद्धालुओं ने की भगवान श्रीराम की आरती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हस्तिनापुर कस्बे के रामलीला मैदान में चल रहे श्रीरामलीला मंचन के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीराम की आरती कर सुख-समृद्धि की कामना की। आरती के दौरान पूरा परिसर भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीराम के जयकारे लगाए और श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना की। कलाकारों की ओर से प्रस्तुत किए जा रहे धार्मिक प्रसंगों ने दर्शकों का मन मोह लिया। आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह दिखाई दिया।

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