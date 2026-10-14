मेरठ: रामलीला देखने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ कलाकारों ने किया भावपूर्ण मंचन

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हस्तिनापुर कस्बे के रामलीला मैदान में चल रहे श्रीरामलीला मंचन को देखने के लिए बुधवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भगवान श्रीराम की लीलाओं का मंचन देखकर दर्शक भावविभोर हो गए। रामलीला मैदान में देर शाम से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। मंच पर कलाकारों ने विभिन्न प्रसंगों का भावपूर्ण मंचन कर दर्शकों का मन मोह लिया। रामलीला के दौरान भगवान श्रीराम के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। आयोजन समिति की ओर से व्यवस्थाएं संभाली गईं।

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