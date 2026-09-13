मेरठ: श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का समापन, भंडारे का आयोजन किया

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मोहकमपुर स्थित विश्व एनक्लेव मंदिर वाले पार्क में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का भव्य समापन हुआ। समापन के अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन-पूजन किया गया। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे परिसर में भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला।

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