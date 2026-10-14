{"_id":"6acfbf93ec3325ac6908c2f1","slug":"video-meerut-chairperson-sudha-khatik-formally-inaugurated-the-ramlila-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: चेयरपर्सन सुधा खटीक ने किया रामलीला का औपचारिक उद्घाटन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हस्तिनापुर कस्बे में चल रहे श्री रामलीला मंचन के चौथे दिन बुधवार को नगर पंचायत की चेयरपर्सन सुधा खटीक ने पहुंचकर रामलीला का औपचारिक उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि किन्हीं कारणों से वह पहले दिन उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं हो सकी थीं। इस दौरान उन्होंने कस्बे के लोगों से रामलीला मंचन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने और भगवान श्रीराम के आदर्शों से प्रेरणा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि रामलीला हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे आयोजनों से समाज में धार्मिक भावना और आपसी सद्भाव को बढ़ावा मिलता है।

... और पढ़ें