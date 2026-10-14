मेरठ: मांगों को लेकर आशाओं का सीएचसी पर दूसरे दिन भी धरना, एक की बिगड़ी तबीयत

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प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी और कार्यों के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं और आशा संगिनियों का सीएचसी सरधना पर बुधवार को दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक कार्यकर्ताओं ने धरना देकर अपनी मांगें उठाईं। इस दौरान रार्धना गांव की एक आशा कार्यकर्ता की तबीयत बिगड़ गई। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। धरने में साईस्ता, पिंकी, अनीता, नौशाबा, ममता, पुष्पा, रिंकी, शिखा, सुधा, कविता, प्रमिता, नीशू, रीना, पूनम और सुमन शामिल रहीं।

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