{"_id":"6aa6e2e7f1dce2f51b09fcac","slug":"video-leopard-frequently-sighted-along-the-banks-of-the-middle-ganga-canal-panic-among-passersby-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: मध्य गंग नहर किनारे लगातार दिख रहा तेंदुआ, राहगीरों में दहशत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। हस्तिनापुर कस्बे के पास मध्य गंग नहर किनारे लगातार तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों और राहगीरों में दहशत का माहौल है। रामराज, बिजनौर बैराज और खादर क्षेत्र के कई गांवों को जोड़ने वाला यह मार्ग इन दिनों लोगों के आवागमन का प्रमुख रास्ता बना हुआ है। खादर क्षेत्र के कई संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण ग्रामीण इसी मार्ग से होकर गुजर रहे हैं। ऐसे में तेंदुए की मौजूदगी से रात के समय सफर करने वालों में भय बढ़ गया है।

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