बिजनौर: घर में बिखरा सामान अंदर रखने को कहा तो की सास की हत्या, पहले जमीन पर पटका फिर गला दबाकर मारा

मां की मौत, पत्नी जेल गई; तीन बच्चों पर संकट

घटना के बाद परिवार के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार कमल का कोई दूसरा भाई नहीं है। मां ओमवती की मौत हो गई और पत्नी हत्या के आरोप में जेल चली गई। ऐसे में कमल के तीन बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी भी उसके सामने आ गई है।



ग्रामीणों का कहना है कि ओमवती परिवार को संभालती थीं और कमल के मजदूरी पर चले जाने के बाद घर में बच्चों की देखभाल में उनकी अहम भूमिका थी। मामूली कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि मामला महिला की मौत तक पहुंच गया।