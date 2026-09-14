मेरठ: सरूरपुर के करनावल में तालाब में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, शिनाख्त में जुटी पुलिस

मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र के कस्बा करनावल में तालाब में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे बाहर निकलवाया और पहचान कराने के प्रयास शुरू कर दिए।

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करनावल कस्बे में सोमवार को तालाब में एक व्यक्ति का शव दिखाई दिया। जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी।सूचना पर सरूरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान कराने के प्रयास शुरू किए। पुलिस आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा।