मेरठ: कैसे हिम्मत हुई कि किसी की मां की मौत पर गाड़ी उठा ली’... भाकियू कार्यकर्ताओं ने आरटीओ अधिकारियों को सुनाई खरी-खरी

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मेरठ में आरटीओ कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान भाकियू कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों के खिलाफ तीखे तेवर दिखाए। कार्यकर्ताओं ने वाहन उठाने की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस परिवार में मां की मौत हुई हो, उसके वाहन को उठाना संवेदनशीलता के खिलाफ है। उन्होंने अधिकारियों से सवाल करते हुए कहा कि यदि उनके परिवार के साथ ऐसी स्थिति हो और उनका सामान उठा लिया जाए तो उन्हें कैसा लगेगा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों को अपने अंदाज में चेतावनी भी दी।

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