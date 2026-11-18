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हस्तिनापुर: मखदूमपुर गंगा मेले में सुरक्षा का खाका तैयार, चार जोन और आठ सेक्टरों में बंटेगा मेला
हस्तिनापुर। मखदूमपुर गंगा मेले की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। 20 नवंबर को मेले का उद्घाटन होगा, जबकि 24 नवंबर को मुख्य गंगा स्नान होगा। मेले में करीब पांच लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मेला परिसर को छह जोन और आठ सेक्टरों में बांटने की तैयारी की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अस्थायी कोतवाली बनाई गई है, जहां पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी।
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