{"_id":"6aef70d8dce4479040076f93","slug":"video-fire-broke-out-in-vacant-plot-near-jagdish-mandap-air-polluted-by-smoke-2026-11-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: जगदीश मंडप के पास खाली प्लॉट में लगाई आग, धुएं से प्रदूषित हुई हवा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। प्रदूषित शहरों के मानक पर मेरठ लगातार ऊपरी पायदान पर बना हुआ है, लेकिन प्रदूषण रोकने के लिए जरूरी उपाय नहीं उठाए जा रहे हैं। दिल्ली रोड पर जगदीश मंडप से कुछ कदमों की दूरी पर खाली प्लॉट में कूड़े के ढेर में लगाई गई आग से धुआं फैल गया। धुएं से राहगीरों और आसपास के लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई और आंखों में जलन हुई।

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