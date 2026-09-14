{"_id":"6aa827d48508dde76001b759","slug":"video-farmers-uproar-regarding-compensation-and-other-demands-sloganeering-in-mda-vc-gave-assurance-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: मुआवजे सहित अन्य मांगो को लेकर किसानों का हंगामा, एमडीए में जमकर नारेबाजी, वीसी ने दिया आश्वासन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। लोहिया नगर, वेदव्यासपुरी व गंगा योजना के मुआवजे की मांग को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में किसान एमडीए कार्यालय पहुंचे। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए धरना-प्रदर्शन किया। किसानों का कहना था कि मुआवजे से जुड़ी उनकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए। प्रदर्शन की सूचना पर एमडीए वीसी ने किसानों से वार्ता की और उनकी सभी मांगों को शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद किसानों ने धरना स्थगित कर दिया। किसानों ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो वे दोबारा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस दौरान प्रदीप कसाना, गौरव भड़ाना, प्रिंस, जयवीर, भारत, गौरव गुर्जर, विनीत आदि लोग मौजूद रहे।

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