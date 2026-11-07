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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Diwali Shopping Rush in Meerut, Rs 22,000 Sky Shot Firework Draws Attention

मेरठ: दीपावली पर सदर बाजार में खरीदारों की भीड़, दिल्ली रोड पर 22 हजार रुपये का स्काई शॉट बना आकर्षण

Sat, 07 Nov 2026 07:15 PM IST
Dimple Sirohi
Dimple Sirohi Dimple Sirohi
Updated Sat, 07 Nov 2026 07:15 PM IST
Diwali Shopping Rush in Meerut, Rs 22,000 Sky Shot Firework Draws Attention
दीपावली की पूर्व संध्या पर मेरठ के सदर बाजार में मिठाई और सजावटी सामान की दुकानों पर खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ी। लोग झालर, लाइट्स, दीये, रंगोली और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां खरीदने पहुंचे। भीड़ के चलते बाजार में जाम की स्थिति बनी रही। वहीं, दिल्ली रोड स्थित रामलीला मैदान में पटाखों की दुकानें सज गई हैं। इस बार 22 हजार रुपये का स्काई शॉट लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दुकानों पर अनार, चकरी, रॉकेट और स्काई शॉट की मांग देखी जा रही है।
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