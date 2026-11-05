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Meerut: ऐतिहासिक सरधना चर्च में श्रद्धालुओं ने कृपाओं की माता मरियम के समक्ष जलाए मोमबत्ती के दीप

Thu, 05 Nov 2026 10:47 PM IST
Pratyush Sharma
Pratyush Sharma Pratyush Sharma
Updated Thu, 05 Nov 2026 10:47 PM IST
Devotees lit candles in the historic Sardhana Church in front of Our Lady of Graces.
मेरठ। माता मरियम के नवीना महोत्सव के तहत बृहस्पतिवार को ऐतिहासिक सरधना चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर कृपाओं की माता मरियम के प्रति आस्था प्रकट की। धार्मिक आयोजन की शुरुआत माला की विनती से हुई। इसके बाद नवीना प्रार्थना और पवित्र मिस्सा बलिदान कराया गया। धर्मगुरुओं ने श्रद्धालुओं को माता मरियम के संदेश सुनाते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने चर्च में स्थापित कृपाओं की चमत्कारी तस्वीर के समक्ष मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना की और मन्नतें मांगीं। नवीना प्रार्थना में फादर मार्टिन रावत ने कहा कि कृपाओं की माता मरियम दयालु और कृपालु थीं। उन्होंने सदैव लोगों को सच्चाई और सद्भाव के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उनके आदर्शों को अपनाकर जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके बाद धर्मगुरुओं ने संयुक्त रूप से पवित्र मिस्सा बलिदान कराया। इसमें प्रभु यीशु और माता मरियम के संदेश पढ़कर सुनाए गए। श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से विश्व में अमन-चैन और शांति कायम रहने की प्रार्थना की। धर्मगुरुओं ने देश की समृद्धि, विश्व शांति और रोगियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। उन्होंने कहा कि अच्छे कर्म करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को आत्मिक शांति मिलती है। फादर विजय ने श्रद्धालुओं को कृपाओं की माता मरियम के जीवन और उनके संदेशों के बारे में बताया। प्रभु की आराधना के बाद ईसाई धर्मावलंबियों ने नगर में भी शांति और सद्भाव का संदेश दिया।
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