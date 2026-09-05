Meerut: बाल कलाकारों ने किया नाटक का मंचन, खूब बजी तालियां

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मेरठ। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी मौके पर पूरा माहौल कृष्णमय की भक्ति में रम गया। शहर में जगह-जगह कृष्ण राधे के जयकारे गूंजने लगे। वहीं, लालकुर्ती स्थित रामा मंदिर में लगी झांकी में बाल कलाकारों ने झांकी द्वारा नाटक का मंचन किया, जिसको देख श्रद्धालुओं ने श्री कृष्ण के जयकारे लगाए और खूब तालियां बजाई।

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