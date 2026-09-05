सहारनपुर: कलक्ट्रेट परिसर मस्जिद का ध्वस्तीकरण हुआ शुरू, भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद

कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शनिवार अल सुबह शुरू की गई। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर के पांचों गेट को सील कर दिया गया। किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया गया।

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इस दौरान आरएएफ समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। 2 सितंबर को जिला जज का आदेश आने के बाद मस्जिद को हटाई जाने की कार्रवाई शुरू की गई है। जेसीबी डंपर आदि रात में ही परिसर पहुंच गए थे। इसके बाद सुबह धीरे-धीरे मस्जिद के ढांचे को हटाया गया।