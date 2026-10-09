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सीसीएसयू के अटल सभागार में कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर विचार गोष्ठी, कुलपति संगीता शुक्ला समेत अतिथियों ने अर्पित किए श्रद्धासुमन

Dimple Sirohi

Updated Fri, 09 Oct 2026 10:10 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 10:10 PM IST







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मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अटल सभागार में कांशीराम शोधपीठ की ओर से कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला और अन्य अतिथियों ने कांशीराम को श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। ... और पढ़ें

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