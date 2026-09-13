Meerut: "पानी पंचायत" कर सारथी सोशल वेलफेयर सोसायटी ने दिया पानी की बूंद-बूंद बचाने का संदेश

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मेरठ। सारथी सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने रविवार को रोहता रोड स्थित डालमपुर गांव में पानी पंचायत का आयोजन किया। इसका उद्देश्य जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन को बढ़ावा देना है। पंचायत में गिरते भूजल स्तर और पानी बचाने के उपायों पर चर्चा हुई। अध्यक्ष कल्पना पांडेय ने वर्षा जल संचयन, कुओं और तालाबों के जीर्णोद्धार और पानी की बर्बादी रोकने के तरीके बताए। ग्रामीणों को गंगा नदी की स्वच्छता के लिए भी प्रेरित किया गया। सचिव देवेंद्र सिंह यादव ने कहा कि गंगा हमारी धरोहर है, जिसे प्रदूषण मुक्त रखना हम सभी का परम कर्तव्य है। कल्पना पांडेय ने नदियों में कचरा व प्लास्टिक न बहाने और गंगा स्वच्छता अभियानों में योगदान की अपील की। ग्रामीणों ने जल संरक्षण और गंगा की पवित्रता बनाए रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में अधिक से अधिक पौधरोपण करने का भी आग्रह किया गया। इस अवसर पर संयोगिता और ज्योति आदि मौजूद रहीं।

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