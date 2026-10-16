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अमित कश्यप हत्याकांड: कातिल पत्नी और प्रेमी को मृत्युदंड की सज़ा होने पर अमित के परिजनों ने बाँटे लड्डू, कहा...जिस दिन फांसी पर लटकेगी रविता, उस दिन बटेंगे मिठाई

Pratyush Sharma

Updated Fri, 16 Oct 2026 10:31 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 10:31 PM IST







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मेरठ। बहसूमा के अकबरपुर सादात के रहने वाले अमित कश्यप की हत्या के मामले में कातिल पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को मृत्युदंड की सज़ा होने के बाद अमित के परिजनों को सुकून पहुंचा। मांग और उम्मीद के अनुसार मिली सज़ा के बाद अमित के परिजनों ने लड्डू बांटकर इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि अभी लड्डू बांटे हैं, जिस दिन रविता फांसी पर लटकेगी उस दिन मिठाई बांटेंगे। ... और पढ़ें

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