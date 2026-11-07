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मेरठ: प्रदूषण से सांस लेना दूभर, दिल्ली रोड पर कूड़े में आग लगाने से फैला धुआं

Dimple Sirohi

Updated Sat, 07 Nov 2026 07:16 PM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 07:16 PM IST







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प्रदूषित शहरों की सूची में मेरठ लगातार ऊपरी पायदान पर बना हुआ है, लेकिन प्रदूषण रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। दिल्ली रोड पर कूड़े के ढेर में आग लगा दी गई, जिससे आसपास धुआं फैल गया। इसके चलते राहगीरों और स्थानीय लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई और आंखों में जलन की शिकायत रही। ... और पढ़ें

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