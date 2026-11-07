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Meerut: दिवाली की रौनक से देर रात तक जगमगाया आबूलेन बाजार, लोगों ने की जमकर मस्ती

Sat, 07 Nov 2026 11:57 PM IST
Pratyush Sharma
Pratyush Sharma Pratyush Sharma
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:57 PM IST
Abu Lane market remained illuminated late into the night with the festive spirit of Diwali; people had a great time.
मेरठ। दिवाली महोत्सव के दौरान शहर के प्रमुख बाजार आबूलेन में देर रात तक उत्सव की रौनक देखने को मिली। रंग-बिरंगी आकर्षक लाइटों से सजा पूरा बाजार रोशनी में नहाया नजर आया। जगमगाती दुकानों और सड़कों के बीच बड़ी संख्या में लोग दीपावली की खरीदारी और महोत्सव का आनंद लेते दिखाई दिए। देर रात तक बाजार में लोगों की चहल-पहल बनी रही। आकर्षक रोशनी ने बाजार की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। दीपावली के उल्लास के बीच आबूलेन का नजारा देखते ही बन रहा था।
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