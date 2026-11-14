यूपी में खौफनाक वारदात: गला रेतकर महिला की हत्या, बेड पर मिला शव; इन दो में से कोई एक हो सकता है कातिल

चार साल पहले मुकीम से हुआ था निकाह

मिर्जापुर थाना के गांव पाडली निवासी मंतशा की शादी करीब चार साल पहले देहात कोतवाली क्षेत्र की दानिश कॉलोनी निवासी मुकीम के साथ हुई थी। पति मुकीम दिल्ली में काम करता है। करीब तीन साल से मंतशा गुलदस्ता कॉलोनी में अपनी मां भूरी के साथ रह रही थी। शनिवार को मंतशा घर पर अपनी डेढ़ साल की बेटी के साथ थी, जबकि मां सामान लेने के लिए बाहर गई थी।