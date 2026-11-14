सीएम योगी का मेरठ दौरा: आज शहर में रहेंगे मुख्यमंत्री, सुरक्षा अलर्ट, माल रोड पर भारी वाहन प्रतिबंधित

शाम पांच बजे तक माल रोड पर भारी वाहनों की नो एंट्री

मुख्यमंत्री के कैंट स्थित कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को देखते हुए शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। एसपी ट्रैफिक राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि माल रोड पर शाम पांच बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान मवाना जाने वाले भारी वाहनों को लालकुर्ती होकर निकाला जाएगा।



रैली में शामिल होने आने वाले पूर्व सैनिकों की बसों को कार्यक्रम स्थल तक जाने की छूट रहेगी। वहीं, बाइक और कारों का आवागमन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री का काफिला गुजरने के दौरान कुछ समय के लिए यातायात रोका जाएगा। इसके लिए प्रमुख चौराहों पर यातायात और थाना पुलिस की तैनाती की गई है।