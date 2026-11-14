मेरठ में सीएम योगी के बड़े एलान:अग्निवीरों को 20% आरक्षण, शहीद के परिवार को 50 लाख; वीरता पुरस्कार राशि दोगुनी

वीरता पुरस्कार की राशि दोगुनी, शहीद परिवार को घर के पास मिलेगी नौकरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और शहीद के परिवारों के लिए तीन बड़े फैसलों की घोषणा की। उन्होंने वीरता पुरस्कारों की एकमुश्त राशि और वार्षिकी दोगुनी करने, पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को मकान खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में छूट की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने और शहीद परिवार के एक सदस्य को गृह जनपद या निकटवर्ती जनपद में नौकरी देने का एलान किया।



वीरता पुरस्कार की राशि और वार्षिकी होगी दोगुनी

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश के वीरता पदक विजेताओं को प्रदेश सरकार की ओर से मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी दोनों दोगुनी की जाएंगी। इसमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और अन्य सैन्य पदकों के विजेता शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि परमवीर चक्र विजेता को अभी 52 लाख रुपये एकमुश्त और 3.12 लाख रुपये वार्षिकी दी जाती है। अब इसे दोगुना किया जाएगा। इसी तरह कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, वायु सेना मेडल और युद्ध सेवा पदकों से सम्मानित सैनिकों को मिलने वाली सहायता राशि भी दोगुनी होगी।



स्टाम्प शुल्क में छूट की सीमा 50 लाख रुपये

सीएम योगी ने दूसरी घोषणा में पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को मकान खरीदने के लिए स्टाम्प शुल्क में मिलने वाली छूट की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अभी तक संपत्ति के पहले 20 लाख रुपये के मूल्यांकन पर स्टाम्प शुल्क में छूट मिलती थी। यह सीमा वर्ष 2016-17 में निर्धारित की गई थी। अब इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया जाएगा।



शहीद परिवार के एक सदस्य को घर के पास मिलेगी नौकरी

तीसरी घोषणा के तहत शहीद सैनिक के परिवार के एक सदस्य को उसके गृह जनपद या निकटवर्ती जनपद में नौकरी देने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से दूसरे विभागों और कार्यालयों में रिक्त पदों की जानकारी जुटाई जाएगी। प्रयास होगा कि शहीद परिवार के एक आश्रित को उसके गृह जनपद या आसपास के जिले में उपलब्ध रिक्त पद पर तत्काल सेवायोजित किया जाए।