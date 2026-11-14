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मेरठ: नौचंदी मैदान में आज ओवैसी की जनसभा, शाम छह बजे पहुंचेंगे AIMIM प्रमुख; तैयारियां पूरी

Sat, 14 Nov 2026 11:38 AM IST
Dimple Sirohi
Dimple Sirohi Dimple Sirohi
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:38 AM IST
सार

मेरठ के नौचंदी मैदान में 14 नवंबर को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा होगी। ओवैसी शाम करीब छह बजे पहुंचकर सभा को संबोधित करेंगे।

 

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Asaduddin Owaisi to Address AIMIM Public Rally at Meerut's Nauchandi Ground Today
एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) की ओर से 14 नवंबर को मेरठ के नौचंदी मैदान में आयोजित होने वाली जनसभा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पार्टी मीडिया प्रभारी फजल करीम के अनुसार, ओवैसी शाम करीब छह बजे दिल्ली से मेरठ पहुंचेंगे। वह जनसभा को संबोधित करने के बाद वापस दिल्ली लौट जाएंगे।

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नौचंदी मैदान में लगाया गया मंच और टेंट  
जनसभा को लेकर नौचंदी मैदान में मंच, साउंड सिस्टम और टेंट लगाने का कार्य अंतिम चरण में है। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हैं। मीडिया प्रभारी फजल करीम ने बताया कि जनसभा स्थल पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ताकि कार्यक्रम का आयोजन व्यवस्थित तरीके से हो सके।
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घर-घर संपर्क कर लोगों से पहुंचने की अपील
जनसभा में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी के लिए पार्टी कार्यकर्ता शहर में घर-घर संपर्क कर रहे हैं। लोगों से जनसभा में पहुंचने की अपील की जा रही है। पार्टी पदाधिकारी कार्यक्रम की तैयारियों और प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं।

प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली मेरठ में मौजूद
फजल करीम ने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए AIMIM के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पहले से ही मेरठ में मौजूद हैं। प्रदेश मुख्य महासचिव शमीम तुर्क एडवोकेट और पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मेहताब चौहान भी जनसभा में शामिल रहेंगे। पार्टी की ओर से जनसभा के आयोजन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

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