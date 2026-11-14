मेरठ: नौचंदी मैदान में आज ओवैसी की जनसभा, शाम छह बजे पहुंचेंगे AIMIM प्रमुख; तैयारियां पूरी

घर-घर संपर्क कर लोगों से पहुंचने की अपील

जनसभा में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी के लिए पार्टी कार्यकर्ता शहर में घर-घर संपर्क कर रहे हैं। लोगों से जनसभा में पहुंचने की अपील की जा रही है। पार्टी पदाधिकारी कार्यक्रम की तैयारियों और प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं।



प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली मेरठ में मौजूद

फजल करीम ने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए AIMIM के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पहले से ही मेरठ में मौजूद हैं। प्रदेश मुख्य महासचिव शमीम तुर्क एडवोकेट और पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मेहताब चौहान भी जनसभा में शामिल रहेंगे। पार्टी की ओर से जनसभा के आयोजन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।