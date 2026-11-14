पूर्व सैनिक मिलन समारोह: रैली से पहले CM योगी का ट्वीट, 5.19 लाख पूर्व सैनिकों और परिवारों का जताया आभार

हर साल 10 से 12 हजार सैनिक उत्तर प्रदेश से होते हैं सेवानिवृत्त

सीएम योगी ने ट्वीट में कहा कि देश में हर साल लगभग 60 हजार सैनिक सेवानिवृत्त होते हैं। इनमें 10 हजार से 12 हजार सैनिक उत्तर प्रदेश से होते हैं। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रदेश के महत्वपूर्ण योगदान का प्रमाण बताया।



मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर वन रैंक, वन पेंशन (ओआरओपी) के मुद्दे को लंबे समय तक लंबित रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत सैनिकों के सम्मान और उन्हें सशक्त बनाने को प्राथमिकता दे रहा है।

आज क्रांति धरा मेरठ में आयोजित 'पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह' में प्रदेश के 5.19 लाख पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सुअवसर प्राप्त होगा। लगभग 15 से 20 लाख लोगों का यह विशाल सैनिक परिवार राष्ट्र की शक्ति और हमारी गौरवशाली सैन्य परंपरा का प्रतीक है। देश में प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले लगभग 60 हजार सैनिकों में 10 से 12 हजार उत्तर प्रदेश के होते हैं। यह राष्ट्र रक्षा में प्रदेश के महत्वपूर्ण योगदान का प्रमाण है। पूर्ववर्ती सरकारों ने दशकों तक 'वन रैंक-वन पेंशन' को लंबित रखा। सैनिकों और शहीद परिवारों का सम्मान उनकी प्राथमिकताओं में नहीं था। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में नया भारत सैनिकों के सम्मान और सामर्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। 'ऑपरेशन सिंदूर' में भारतीय सेना के पराक्रम से लेकर यूपी डिफेंस कॉरिडोर और लखनऊ में ब्रह्मोस निर्माण तक, उत्तर प्रदेश रक्षा आत्मनिर्भरता का नया केंद्र बन रहा है। डबल इंजन सरकार ने शहीदों के परिजनों को ₹50 लाख की अनुग्रह राशि, एक आश्रित को सरकारी नौकरी, अग्निवीरों के लिए यूपी पुलिस में 20% और समूह 'ख' के पदों पर 5% आरक्षण तथा 31,700 से अधिक पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराने जैसे ठोस कदम उठाए हैं। सैनिकों का सम्मान, शहीद परिवारों का संबल और पूर्व सैनिकों का कल्याण हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। जय हिंद! — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 14, 2026

मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम का उल्लेख किया। साथ ही उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर और लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है।उन्होंने रक्षा उत्पादन और सैन्य क्षमता को लेकर प्रदेश में हो रहे कार्यों को भी सैनिकों के सम्मान और सशक्तीकरण से जोड़ा।