पूर्व सैनिक मिलन समारोह: रैली से पहले CM योगी का ट्वीट, 5.19 लाख पूर्व सैनिकों और परिवारों का जताया आभार
मेरठ दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सैनिक मिलन समारोह से पहले ट्वीट कर प्रदेश के 5.19 लाख पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति आभार जताया। उन्होंने सैनिक कल्याण की योजनाओं और रोजगार के आंकड़े भी साझा किए।
विस्तार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मेरठ में आयोजित पूर्व सैनिक मिलन समारोह में शामिल होने से पहले सोशल मीडिया पर ट्वीट कर प्रदेश के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि मेरठ की क्रांतिधरा पर आयोजित समारोह में प्रदेश के 5 लाख 19 हजार पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस सैन्य परिवार की संख्या लगभग 15 से 20 लाख बताते हुए इसे राष्ट्र की शक्ति और गौरवशाली सैन्य परंपरा का प्रतीक बताया।
मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में उत्तर प्रदेश के सैनिकों के राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान, पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों और रक्षा क्षेत्र में प्रदेश की भूमिका का भी उल्लेख किया।
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हर साल 10 से 12 हजार सैनिक उत्तर प्रदेश से होते हैं सेवानिवृत्त
सीएम योगी ने ट्वीट में कहा कि देश में हर साल लगभग 60 हजार सैनिक सेवानिवृत्त होते हैं। इनमें 10 हजार से 12 हजार सैनिक उत्तर प्रदेश से होते हैं। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रदेश के महत्वपूर्ण योगदान का प्रमाण बताया।
मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर वन रैंक, वन पेंशन (ओआरओपी) के मुद्दे को लंबे समय तक लंबित रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत सैनिकों के सम्मान और उन्हें सशक्त बनाने को प्राथमिकता दे रहा है।
ऑपरेशन सिंदूर और डिफेंस कॉरिडोर का किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम का उल्लेख किया। साथ ही उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर और लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है।
उन्होंने रक्षा उत्पादन और सैन्य क्षमता को लेकर प्रदेश में हो रहे कार्यों को भी सैनिकों के सम्मान और सशक्तीकरण से जोड़ा।
आज क्रांति धरा मेरठ में आयोजित 'पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह' में प्रदेश के 5.19 लाख पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सुअवसर प्राप्त होगा। लगभग 15 से 20 लाख लोगों का यह विशाल सैनिक परिवार राष्ट्र की शक्ति और हमारी गौरवशाली सैन्य परंपरा का प्रतीक है। देश में प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले लगभग 60 हजार सैनिकों में 10 से 12 हजार उत्तर प्रदेश के होते हैं। यह राष्ट्र रक्षा में प्रदेश के महत्वपूर्ण योगदान का प्रमाण है। पूर्ववर्ती सरकारों ने दशकों तक 'वन रैंक-वन पेंशन' को लंबित रखा। सैनिकों और शहीद परिवारों का सम्मान उनकी प्राथमिकताओं में नहीं था। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में नया भारत सैनिकों के सम्मान और सामर्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। 'ऑपरेशन सिंदूर' में भारतीय सेना के पराक्रम से लेकर यूपी डिफेंस कॉरिडोर और लखनऊ में ब्रह्मोस निर्माण तक, उत्तर प्रदेश रक्षा आत्मनिर्भरता का नया केंद्र बन रहा है। डबल इंजन सरकार ने शहीदों के परिजनों को ₹50 लाख की अनुग्रह राशि, एक आश्रित को सरकारी नौकरी, अग्निवीरों के लिए यूपी पुलिस में 20% और समूह 'ख' के पदों पर 5% आरक्षण तथा 31,700 से अधिक पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराने जैसे ठोस कदम उठाए हैं। सैनिकों का सम्मान, शहीद परिवारों का संबल और पूर्व सैनिकों का कल्याण हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। जय हिंद!— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 14, 2026
सीएम योगी ने पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के कल्याण के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि शहीद परिवारों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
इसके अलावा यूपी पुलिस में अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत और ग्रुप बी के पदों पर पूर्व सैनिकों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में 31,700 से अधिक पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
सैनिकों के सम्मान को बताया राष्ट्रीय प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री ने अपने संदेश के अंत में कहा कि सैनिकों का सम्मान करना, शहीद परिवारों का सहयोग करना और पूर्व सैनिकों के कल्याण को सुनिश्चित करना राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। मेरठ में आयोजित पूर्व सैनिक मिलन समारोह को उन्होंने प्रदेश के सैन्य परिवार के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर बताया।