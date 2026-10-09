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शास्त्री नगर में 37वीं राष्ट्रीय बालक खो-खो प्रतियोगिता, बिहार और नागपुर की टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला, खिलाड़ियों ने दिखाया दम

Dimple Sirohi

Updated Fri, 09 Oct 2026 10:11 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 10:11 PM IST







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मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में 37वीं राष्ट्रीय बालक खो-खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में बिहार और नागपुर की टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। ... और पढ़ें

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