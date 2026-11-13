अमर उजाला पर देखें मेरठ और आसपास की बड़ी खबरें

{"_id":"6af6cf312113e6300504a786","slug":"video-a-youth-injured-in-a-stabbing-incident-in-hisar-has-succumbed-to-his-injuries-in-the-hospital-police-are-accused-of-negligence-in-their-handling-of-the-case-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"हिसार में चाकू लगने से घायल युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम, पुलिस पर लगाया कारवाई में लापरवाही बरतने करने का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}