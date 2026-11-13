यूपी: मेरठ की आईपीएस बेटी अदिति सिंह बनेंगी आईएएस विवेक आर्य की जीवनसंगिनी, सोफिया से की पढ़ाई, अब डीसीपी

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कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की शिवलोकपुरी निवासी अदिति सिंह रविवार को आईएएस अधिकारी विवेक आर्य की जीवनसंगिनी बनने जा रही हैं। अदिति सिंह 2020 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में पंचकूला में डीसीपी के पद पर तैनात हैं। अदिति ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर पुलिस सेवा में जगह बनाई और मेरठ का नाम रोशन किया है।

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अदिति सिंह की प्रारंभिक शिक्षा मेरठ के प्रतिष्ठित सोफिया गर्ल्स इंटर कॉलेज से हुई। इसके बाद उन्होंने गाजियाबाद से बीटेक की पढ़ाई पूरी की। तकनीकी शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी की और सफलता प्राप्त कर आईपीएस अधिकारी बनीं। वर्तमान में वह पंचकूला में अपनी सेवाएं दे रही हैं।



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अदिति के पिता डॉ. संजीव सिंह एमडी फिजिशियन हैं, जबकि उनकी मां ज्योति सिंह कलेक्ट्रेट में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हैं। माता-पिता ने अदिति की शिक्षा और करियर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।



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