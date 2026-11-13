यूपी: मोदीनगर से लापता युवती 20 माह बाद मेरठ में मिली, कमरे में बना रखा था बंधक; फेरी वाला बन गया फरिश्ता

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मोदीनगर की एक कॉलोनी से 20 महीने पहले लापता हुई 25 वर्षीय युवती बुधवार को मेरठ के परतापुर क्षेत्र के गांव उपल्हैड़ा में एक कमरे में बंधक मिली। एक फेरी वाले ने युवती को पहचानकर उसके परिजनों को सूचना दी थी। इसके बाद मेरठ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवती को मुक्त कराया और मोदीनगर पुलिस के सुपुर्द कर दिया।

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परिजनों ने युवती को बंधक बनाकर उसका शोषण करने और बेचने की तैयारी करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने युवती की मां की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर एक आरोपी को हिरासत में लिया है। मौके से तीन अन्य लोग फरार हो गए। पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।



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पीड़ित मां के अनुसार, उनकी बेटी 21 फरवरी 2025 को लापता हुई थी। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने मोदीनगर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मेरठ पुलिस ने युवती को कमरे से मुक्त कराया और आरोपी उम्मेद पाल को हिरासत में लिया। युवती के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं।



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युवती की मानसिक स्थिति कमजोर

रिश्तेदारों के अनुसार, युवती की मानसिक स्थिति कमजोर है। इस कारण वह ठीक से कुछ बता नहीं पा रही है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी उम्मेद पाल ने बताया कि युवती करीब 10 महीने से उसके पास थी। उसे कमरे में बंद रखा जाता था और बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। आरोप है कि पड़ोसियों को भी युवती के वहां बंधक होने की जानकारी नहीं थी।

