मेरठ: हाजी याकूब के बेटे फिरोज की पुलिस ने खोली हिस्ट्रीशीट, विवादों से है पुराना नाता; ये केस हैं दर्ज

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बसपा सरकार में मंत्री रहे हाजी याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज उर्फ भूरा के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने हिस्ट्रीशीट खोल दी है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति को भेज दी गई है। आपराधिक रिकॉर्ड और हालिया मामलों को देखते हुए पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है।

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एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि सराय बहलीम निवासी फिरोज उर्फ भूरा के खिलाफ कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, जिसके आधार पर कोतवाली थाने में उसकी हिस्ट्रीशीट खोली गई है। दो महीने पहले ही भूरा पर साथियों के साथ हथियार लेकर सराय बहलीम स्थित असलम पहलवान के घर में घुसने, उनके पिता हाजी सिराज को गोली मारने की धमकी देने और फायरिंग करने का आरोप लगा था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और हाजी सिराज की तहरीर पर दर्ज प्राथमिकी में पुलिस ने भूरा को जेल भेजा था। फिलहाल वह जमानत पर बाहर चल रहा है।



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सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि वर्ष 2022 में पुलिस ने हाजी याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी, बड़े बेटे इमरान और छोटे बेटे भूरा समेत परिवार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। उस मामले में भी दिल्ली से गिरफ्तारी के बाद पूरा परिवार जेल गया था। इन्हीं सभी आपराधिक मामलों को दृष्टिगत रखते हुए भूरा की हिस्ट्रीशीट खोली गई है।

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