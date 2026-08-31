{"_id":"6a9566e0d3f2f07593033347","slug":"video-villagers-halted-land-measurement-in-mau-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"मऊ में जमीन की पैमाइश को ग्रामीणों ने रुकवाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मऊ में मधुबन तहसील क्षेत्र के मुस्तफाबाद गांव में सोमवार को नवीन परती भूमि पैमाइश का गांव के लोगों ने विरोध कर रोकवा दिया। उनका आरोप था कि उनके गांव के मुसहर और बेघर लोगों को नवीन परती जमीन न देकर दूसरे गांव के लोगों को दी जा रही है, जो गलत है। इस दौरान वहां रामपुर थाना की पुलिस बल तैनात रही। मधुबन तहसील क्षेत्र के पदारथपुर में 132 केवी विद्युत उपकेंद्र निर्माण हो रहा है। इसके चलते बिजली निगम ने किसानों से जमीन अधिग्रहण की गई है। तहसील प्रशासन द्वारा उन किसानों को मुआवजे के रूप में गांव में छिटपुट मौजूद नवीन परती और बंजर जमीनों को उनके नाम कर दिया है। लेकिन कुछ किसान अब भी वंचित रह गए हैं। उन्हें नवीन परती जमीन उपलब्ध कराने के लिए सोमवार को तहसीलदार अशोक कुमार कुशवाहा के नेतृत्व में राजस्व टीम बगल के गांव मुस्तफाबाद में जमीन की पैमाइश करने पहुंची। अभिलेखों के सत्यापन के लिए जमीन का सीमांकन शुरू किया गया। इस बात की सूचना मिलते ही मुस्तफाबाद गांव निवासी राजकुमार गौतम, मुसहर समाज के लोग और अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचकर विरोध करने लगे। उनका कहना था कि नवीन परती भूमि का उपयोग उनके ही गांव के सार्वजनिक हित और भूमिहीन परिवारों के लिए होना चाहिए। जबकि उनके गांव में बड़ी संख्या में बेघर लोगों के होने के बावजूद दूसरे गांव के लोगों को जमीन देना सही नहीं है। तहसीलदार ने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान लेखपाल अमितेश कुमार, अविनाश प्रजापति, अखिलेश कुमार, राजकुमार शर्मा, सरोज आदि लोग मौजूद रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।