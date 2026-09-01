मऊ में गरजे सांसद चंद्रशेखर आजाद: दुनिया की कोई ताकत आरक्षण नहीं खत्म कर सकती, 2027 के लिए साधा निशाना

मऊ जिले में मधुबन नगर पंचायत के गांधी मैदान में मंगलवार को पहली बार आजाद समाज पार्टी के संस्थापक एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। उन्होंने यहां विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। बड़ी संख्या में जुटे युवाओं से आजाद समाज पार्टी से जुड़ने और 2027 के विधानसभा चुनाव में मधुबन से पार्टी प्रत्याशी शिव सागर यादव को जिताने की अपील की।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जनसभा को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को खत्म नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि आरक्षण किसी की भीख नहीं, बल्कि अधिकार है। इस दौरान उन्होंने नारा दिया, ‘आरक्षण से लेंगे एसपी-डीएम, वोट से लेंगे सीएम-पीएम।आगे कहा कि कि महिलाओं को पैसा मिले तो ले लेना, लेकिन वोट भाजपा को मत देना। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के बाद सरकार दिए गए पैसे को ब्याज समेत वसूल करेगी।वहीं युवाओं को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वह 100 साल तक जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक जीवित रहेंगे शेर की जिंदगी जिएंगे।उन्होंने कहा कि न बिकूंगा, न झुकूंगा और न रुकूंगा। जब तक शरीर में जान है, खून की एक-एक बूंद देश और युवाओं के लिए समर्पित रहेगी। जनसभा में युवाओं की भारी भीड़ के चलते कई बार व्यवस्था बिगड़ती नजर आई। अति उत्साहित युवाओं के शोर और भीड़ को देखते हुए चंद्रशेखर आजाद को कई बार अपना भाषण रोककर युवाओं से शांत रहने और अनुशासन बनाए रखने की अपील करनी पड़ी। भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिसकर्मियों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी।