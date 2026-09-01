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मऊ में सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना;VIDEO
मऊ जिले में मधुबन नगर पंचायत के गांधी मैदान में मंगलवार को पहली बार आजाद समाज पार्टी के संस्थापक एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। उन्होंने यहां विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। बड़ी संख्या में जुटे युवाओं से आजाद समाज पार्टी से जुड़ने और 2027 के विधानसभा चुनाव में मधुबन से पार्टी प्रत्याशी शिव सागर यादव को जिताने की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को खत्म नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि आरक्षण किसी की भीख नहीं, बल्कि अधिकार है। इस दौरान उन्होंने नारा दिया, ‘आरक्षण से लेंगे एसपी-डीएम, वोट से लेंगे सीएम-पीएम।
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