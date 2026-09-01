मऊ: बिस्तर पर सो रही महिला की सांप के डसने से मौत, छह घंटे बाद सपेरे ने घर से कोबरा सांप निकाला

मऊ जिले के रानीपुर थाना क्षेत्र के पलिया गांव में विषैले सांप के काटने से मंगलवार की सुबह धनमानी देवी (60) की मौत हो गई। परिजनों के बुलाने पर पहुंचे सपेरे ने धनमानी के बगल वाले कमरे से कोबरा सांप को पकड़ा। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

परिजनों और डॉक्टर के मुताबिक महिला की मौत विषैले सांप के डंसने से हुई है। इसके बावजूद उनके पति ने पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। शव को जिला अस्पताल भेजा गया है। -प्रमोद कुमार, थानाध्यक्ष, रानीपुर

पलिया गांव निवासी गोकरण राम ने बताया कि उनकी पत्नी धनमानी देवी पलिया कंपोजिट विद्यालय में रसोइया का काम करती थीं। सोमवार की रात करीब 9 बजे खाना खाकर सोने चली गई थीं। देर रात लगभग 1:30 बजे उन्होंने परिजनों को बताया कि उनके पैर में किसी जीव ने काट लिया है, लेकिन कोई खास परेशानी महसूस न होने की बात कहकर वह दोबारा सो गईं।मंगलवार की सुबह छह बजे जब परिजन उठे तो उनकी हालत खराब देख रानीपुर सामुदायकि स्वास्थ्य केंद्र ले गए। जांच के बाद डॉक्टर ने विषैले सांप के डंसने से मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से लौटने के बाद उनके बुलाने पर थाना क्षेत्र के बड़ार निवासी सपेरे जमालु ने खोजबीन शुरू की।जिस कमरे में धनमानी देवी सोई थीं उनके बगल वाले कमरे से कोबरा सांप को पकड़ा और जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। सपेरे जमालु ने बताया कि कोबरा सांप को गांव में गेंहुवन के नाम से भी जाना जाता है, जो काफी जहरीला होता है। किसी भी व्यक्ति को डंसने के बाद सांप भी कमजोर महसूस करता है और कुछ समय के लिए थककर एक जगह बैठ जाता है।