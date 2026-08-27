मदरसा से घर लौट रहे किशोर को अगवा किया, VIDEO

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कोपागंज थाना क्षेत्र के शिवपुर गाढ़ा मोहल्ला निवासी निवासी जावेद अख्तर के 10 वर्षीय बेटे को बाइक सवार दो युवकों ने अगवा कर लिया। फोरलेन पर जाते ही मोहल्ले के लोगों ने किशोर को पहचान लिया, तो युवक उसे वहीं छोड़कर भाग गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

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