महावीरी जुलूस: बलिया शहर में भारी वाहनों की नो-एंट्री, ई-रिक्शा के बदले रूट; जान लें डायवर्जन प्लान

सावन की पूर्णिमा एवं रक्षाबंधन के दिन नगर में निकलने वाले महावीर झंडा जुलूस के लिए यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। एएसपी संजय वर्मा ने बताया कि 28 अगस्त को सुबह आठ बजे से जुलूस समाप्ति तक शहर की ओर आने वाले भारी वाहनों को अलग-अलग स्थानों पर रोका जाएगा। वहीं, दोपहर तीन बजे से शहर के अंदर तीन और चार पहिया वाहनों के प्रवेश पर भी कई मार्गों पर रोक रहेगी। ई-रिक्शा के लिए भी निर्धारित रूट तय किए गए हैं।

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दुबहड़ थाना के पास नो-एंट्री पॉइंट पर दुबहड़-छपरा व बैरिया की ओर से शहर आने वाले भारी वाहन रोके जाएंगे। सिकंदरपुर, रसड़ा, नरहीं व फेफना जाने वाले वाहन चिरैया मोड़ से सहतवार, बांसडीह, सुखपुरा होते हुए त्रिकालपुर तिराहा (गड़वार) से आगे जाएंगे। शंकरपुर तिराहा, बांसडीह रोड के पास रेवती, सहतवार व बांसडीह से आने वाले भारी वाहनों को रोका जाएगा। नरहीं, रसड़ा व फेफना जाने वाले वाहन सुखपुरा-त्रिकालपुर तिराहे से होकर जाएंगे।